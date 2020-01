Зинченко в центре поля, Ляпорт слева в защите - стартовый состав Сити на матч с Шеффилд Юнайтед

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко выйдет в стартовом составе своей команды в выездном матче 24-го тура АПЛ с "Шеффилд Юнайтед".

Интересно, что согласно схеме, которую дает официальный сайт "Сити", Александр сыграет в центре полузащиты, а место левого защитника вместо травмированного Бенжамена Менди займет Эмерик Ляпорт, который, к слову, сыграет впервые с лета.

Напомним, что поединок начнется в 21:30.

Tonight's trip to Bramall Lane sees the return of @Laporte! ????



XI | Ederson, Walker, Otamendi, Fernandinho (C), Laporte, Rodrigo, Zinchenko, De Bruyne, Mahrez, Sterling, G Jesus.



SUBS | Bravo, Gundogan, Aguero, Bernardo, Cancelo, Foden, Garcia.



???? @HaysWorldwide

???? #SHUMCI pic.twitter.com/AkLATqT46K