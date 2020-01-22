Из-за Шведа в Шотландии досталось тренеру Селтика: Почему же в Дубае говорил о взрывчатости?

Шотландские медиа раскритиковали тренера "Селтика" Нила Леннона за то, что он не взял украинского легионера Марьяна Шведа хотя бы в запас на субботний матч (18 января) 4 круга Кубка Шотландии с "Партик Тисл" (2:1).

Аналитический сайт 67 Hail Hail, который специализируется на разборе игры "Селтика", констатирует, что "больше всего шокировало" как раз отсутствие 22-летнего Шведа.

Журналист Дэвид Уолтон вспоминает Нилу Леннону "ужасное домашнее поражение" от "Рейнджерс" 29 декабря (1:2) и отмечает, что после этого он говорил о намерении освежить состав.

Это, очевидно, не касалось Шведа. Украинца не было в заявке на поединок, несмотря на то, что Леннон пел ему дифирамбы в Дубае. Коуч уверял, мол считает, что Швед может взорваться. Казалось, все шло к тому, что Марьян получит место в старте на матч против "Партик" или по крайней мере выйдет на замену. Но когда дошло до дела, Шведа нигде не было. Леннон решил сыграть с "Партик" якобы без вингеров? Но на замену вышел Даниэль Арзани и занял позицию левого вингера. Почему же Швед не получил такой возможности, хотя и произвел впечатление в Дубае? Это остается тайной.

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Уолтон напоминает, что от травмы почти оправился конкурент Шведа по позиции - Джеймс Форест. Он вернется к тренировкам с основой и сможет принять участие уже в субботнем матче Шотландского премьершипа с "Росс Каунти" (8 место).