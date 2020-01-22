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Зинченко получил оценки за победный матч с Шеффилд Юнайтед

Наши за границей
(3 голосов)

"7" и "6.71"

Зинченко получил оценки за победный матч с Шеффилд Юнайтед
Новина українською

Вчера полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко провел первый с начала этого года матч в АПЛ в составе "Манчестер Сити".

За победный для горожан матч "Зина" получил от Manchester Evening News популярную оценку среди игроков - "7". Такая же у Фернандиньо, Ляпорта, Уокера, де Брюйне и Серхио Агуэрро, а выше, "8", только у Рияда Мареза.

Вот как издание описало игру украинца:

Всегда аккуратный и конструктивный, иногда отсутствовал в обороне, но его позитивность - это всегда замечательно для Голубых.

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А вот аналитики WhoScored поставили Зинченко "6.71". Это низкий балл, такой же у другого флангового игрока - Уокера, а еще ниже - лишь у Рахима Стерлинга (6.4) и Габриэля Жезуса (6.0).

По статистике на счету игрока сборной Украины в матче с "Шеффилд Юнайтед" 1 удар мимо ворот, 60 касаний к мячу, 40 передач и 83% точных (33 на 7), 1 ключевой пас. Менее успешными были верховые дуэли Александра - 33% побед, хотя трижды именно он выносил мяч головой во время защитных действий "Манчестер Сити".

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В статье: Английская Премьер-лига оценки Манчестер Сити (Англия) АПЛ Александр Зинченко
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Комментарии (8)
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FC Energy (Новая Каховка)
22.01.2020 в 08:54
Это перевод с украинского. Это уже норма последнее время.
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
22.01.2020 в 09:27
это не норма, а экономия!))))))))
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0
0
FC Energy (Новая Каховка)
22.01.2020 в 09:28
Не поддерживаю, а контактирую факт
0
0
СашаXM (Хмельницкий)
22.01.2020 в 08:54
"где Брюйне" шде Брюйне? где? ))))
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0
0
Pokeruga (Кропивницкий)
22.01.2020 в 08:50
Этот аУвтор статьи задолбал своим - "В" (Такая же в Фернандиньо .... а выше, "8", только в Рияда Мареза.).Дружище ты або пиши українсью - "В Ріяд Мареза" ... або якщо ти ломаєшь себе й намагаєшься писати російською ТО учи грамматику или проверяй свои тексты в разных грамм. приложениях(а выше, "8", только У Рияда Мареза.)Ты ж пишишь для большой аудитории ... а читать такую писанину невыносимо !
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0
0
avatar
mr.butters (Одесса)
22.01.2020 в 09:17
«ПишЕшь»
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0
0
Marsel93
22.01.2020 в 08:28
Что это за новый такой футболист "где Брюйне"??, и зачем автор постоянно пишет не У, а В Фернандиньо, В Рияда, В Рахима итд., уже не первый раз это замечаю. Просто глаза болят на такое смотреть... довольно сомнительный автор данной статьи!
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Камонплей
22.01.2020 в 08:45
google translate
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