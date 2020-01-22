Зинченко получил оценки за победный матч с Шеффилд Юнайтед

Вчера полузащитник национальной сборной Украины Александр Зинченко провел первый с начала этого года матч в АПЛ в составе "Манчестер Сити".

За победный для горожан матч "Зина" получил от Manchester Evening News популярную оценку среди игроков - "7". Такая же у Фернандиньо, Ляпорта, Уокера, де Брюйне и Серхио Агуэрро, а выше, "8", только у Рияда Мареза.

Вот как издание описало игру украинца:

Всегда аккуратный и конструктивный, иногда отсутствовал в обороне, но его позитивность - это всегда замечательно для Голубых.

А вот аналитики WhoScored поставили Зинченко "6.71". Это низкий балл, такой же у другого флангового игрока - Уокера, а еще ниже - лишь у Рахима Стерлинга (6.4) и Габриэля Жезуса (6.0).

По статистике на счету игрока сборной Украины в матче с "Шеффилд Юнайтед" 1 удар мимо ворот, 60 касаний к мячу, 40 передач и 83% точных (33 на 7), 1 ключевой пас. Менее успешными были верховые дуэли Александра - 33% побед, хотя трижды именно он выносил мяч головой во время защитных действий "Манчестер Сити".