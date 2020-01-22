Борячук надеется на выкуп Ризеспором его контракта с Шахтером

Украинский новичок турецкого "Ризеспора" Андрей Борячук поделился деталями своего перехода в клуб, в котором уже выступают украинцы Николай Морозюк и Денис Гармаш.

Андрей заметил, что в течении определенного времени "Ризеспор" следил за ним.

"Получилось так, что, по стечению обстоятельств, удалось попасть сюда, но на правах аренды, - говорит Борячук. - Надеюсь, мне предоставится шанс проявить себя, и если будет возможность и желание у этой команды - выкупить мой контракт".

Добавим, у нападающего, арендованного до конца сезона, есть действующий контракт с донецким "Шахтером".

Андрею очень понравилась инфраструктура "Ризеспора".

"Для меня Турция - топ в этом плане, стадионы, фанаты ...атмосфера нереальная. Мне посчастливилось побывать на матче, когда только приехал в Турцию - пробежался 500 метров от базы до стадиона. Увидел невероятную атмосферу во время той игры", - делится впечатлениями Андрей.

Читайте также Герой футбольного дня. Андрей Борячук

Вчера Борячук провел первую тренировку со своей турецкой командой. Высказался украинец и о возможности показать свои способности в официальной игре.

"Дай Бог, все бывает, все возможно. Игра на кубок, может в ней выйду - это будет зависеть от тренера, его решения, когда это будет - в следующей игре, или позже", - добавил Борячук.