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Квашук: Милевский - топовый футболист. Чудак между линиями открывается, как никто

Наши за границей
(3 голосов)

Артем в Беларуси себя отлично зарекомендовал

Квашук: Милевский - топовый футболист. Чудак между линиями открывается, как никто
Новина українською

Экс-хавбек "Гомеля" Виталий Квашук высказал свое мнение о форварде "Динамо-Брест" Артеме Милевском.

"В порядке ли Милевский? Топовый футболист. Я перед матчем с "Брестом" объяснял пацанам, что с Милевским нужно правильно играть. Чудак между линиями открывается, как никто, и вторым касанием выводит партнера по команде на ворота. Корпус поставишь — он тебя качнет. Артем — мастер. Мы с ним во время матча рядом стояли, он на меня смотрит и говорит: "Малый, что, штрафной захотел, чтобы забить?". Отвечаю: "Да, поставь, пожалуйста".

Посмеялись немного, после игры обнялись. Тоже самое могу и про Сашу Глеба сказать, в свои 38 он просто красава", — отметил Квашук.

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В статье: Артем Милевский ФК Гомель Виталий Квашук Динамо (Брест)
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Источник:
Sport Arena

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Комментарии (4)
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Пришта Литин (Киев)
22.01.2020 в 23:49
Чувак пропил свое счастье, осталось в Белорусии завершать карьеру.
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0
0
Дрюон (Одесса)
22.01.2020 в 23:13
Зачеркнуть бы всю жизнь, да с начала начать...
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+1
0
Djon (Киев)
22.01.2020 в 22:39
как-то у меня эти слова не связываются Милевский и топовый футболист
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+1
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Консєрв Елєктрік (Дніпро)
22.01.2020 в 22:14
ні дня без піару для Мілі. Задрали вже!
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