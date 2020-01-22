Квашук: Милевский - топовый футболист. Чудак между линиями открывается, как никто

Экс-хавбек "Гомеля" Виталий Квашук высказал свое мнение о форварде "Динамо-Брест" Артеме Милевском.

"В порядке ли Милевский? Топовый футболист. Я перед матчем с "Брестом" объяснял пацанам, что с Милевским нужно правильно играть. Чудак между линиями открывается, как никто, и вторым касанием выводит партнера по команде на ворота. Корпус поставишь — он тебя качнет. Артем — мастер. Мы с ним во время матча рядом стояли, он на меня смотрит и говорит: "Малый, что, штрафной захотел, чтобы забить?". Отвечаю: "Да, поставь, пожалуйста".

Посмеялись немного, после игры обнялись. Тоже самое могу и про Сашу Глеба сказать, в свои 38 он просто красава", — отметил Квашук.