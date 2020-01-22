Зинченко: Ляпорт всегда может прикрыть мою спину, если я выдвигаюсь вперед

Украинский полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко высказался относительно партнёра по команде Эмерика Ляпорта, который в недавнем матче с "Шеффилд Юнайтед" (1:0) вышел в старте "горожан" впервые с лета.

"Ляпорт очень важный для нас игрок. Все это знают, и я в том числе. Я очень рад за него, поскольку знаю, насколько сложный путь он проделал для восстановления. Поражает, как Ляпорт работал для своего возвращения, он заслужил.

Он качественный игрок и всегда может прикрыть мою спину, если я выдвигаюсь вперед.

Он все еще молод для центрального защитника, еще многому может научиться, но при этом уже игрок с опытом. Он провел много матчей, отлично знает свою позицию. С мячом он делает нашу игру быстрее, особенно своими первыми пасами с левой", - цитирует Зинченко Manchester Evening News.