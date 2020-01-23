Домой не зовут. Украинский чемпион Словакии хочет попробовать себя в другом чемпионате

27-летний защитник Артем Сухоцкий в мае 2019-го стал чемпионом Словакии в составе братиславского "Слована". Но играть до конца карьеры в словацкой Фортуна лиге Артем не намерен и сейчас задумался о смене клуба.

Признается, что первое чемпионство - это очень приятно.

"Чемпионат - не топ-5, но чемпионство есть чемпионство, поэтому приятно, - говорит Сухоцкий. - 100 лет клубу исполнилось, президент и руководство очень хотели именно в этом году выиграть чемпионство".

Впечатляющим было и празднование после получения "Слованом" чемпионских наград.

"Болельщики устроили перформанс, пригласили футболистов и руководство - на 10 км по набережной были фейерверки и файеры", - вспоминает Артем.

Но вот самого украинского защитника постоянно донимали травмы.

"Разочаровывался: так получилось, что за год-полтора, только набирал форму - травма, снова набирал форму - и снова травма. Такие неприятные моменты", - говорит Сухоцкий.

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Сейчас Артем не исключает варианта по переходу из "Слована".

"Возможно, - говорит украинский легионер. - Пока никаких бумаг не присылали, но агент работает. Я пока не спрашиваю о конкретике.

И домой пока не зовут. Но если серьезно - хотелось бы еще попробовать себя в другом, более сильном чемпионате".

Высказался Сухоцкий и о товарище по команде - 26-летнем марокканско-испанском форварде Моха, который в 2014-2018 годах выступал в донецком "Олимпике".

"Он на самом деле очень прогрессирует, - видит Артем. - По сравнению с тем, какой был в Украине, сейчас еще на голову сильнее стал. Многие европейские клубы за ним следят и хотят видеть в составе".