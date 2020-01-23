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Варга: Арсен Венгер был готов нарушать правила из-за Зинченко

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Зина мог оказаться в "Арсенале"

Варга: Арсен Венгер был готов нарушать правила из-за Зинченко
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Агент Шандор Варга вспомнил, как в свое время в 2014 году на Александр Зинченко впервые обратил внимание французский наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер.

Универсалу "сине-желтых" тогда было 17 лет.

"Александр играл в юношеской Лиге чемпионов Шахтера. Они дома победили "Арсенал".

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И тут меня набирает Венгер: "Мне нужен Зинченко, он будет у меня в первой команде". Я ему возразил, мол, нет игр за сборную, у вас в Англии действуют другие правила.

Арсен ответил: "Шандор, на какие правила? Если я смогу доказать, что этот игрок мне нужен, то ему дадут рабочую визу. Это уже моя забота", - процитировал агента Спорт-Экспресс.

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В статье: Арсенал (Лондон) Шандор Варга Александр Зинченко
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