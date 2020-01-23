Варга: Арсен Венгер был готов нарушать правила из-за Зинченко

Агент Шандор Варга вспомнил, как в свое время в 2014 году на Александр Зинченко впервые обратил внимание французский наставник лондонского "Арсенала" Арсен Венгер.

Универсалу "сине-желтых" тогда было 17 лет.

"Александр играл в юношеской Лиге чемпионов Шахтера. Они дома победили "Арсенал".

И тут меня набирает Венгер: "Мне нужен Зинченко, он будет у меня в первой команде". Я ему возразил, мол, нет игр за сборную, у вас в Англии действуют другие правила.

Арсен ответил: "Шандор, на какие правила? Если я смогу доказать, что этот игрок мне нужен, то ему дадут рабочую визу. Это уже моя забота", - процитировал агента Спорт-Экспресс.