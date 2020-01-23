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Соболь сыграл в ничейном матче 1/2 Кубка Бельгии

Наши за границей
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Это был домашний матч, на очереди - выездной

Соболь сыграл в ничейном матче 1/2 Кубка Бельгии
Новина українською

В первом матче 1/2 финала Кубка Бельгии "Брюгге" защитника национальной сборной Украины Эдуарда Соболя на своем поле принимал "Зюльте-Варегем".

Наш футболист вышел в стартовом составе своей команды и сыграл полный поединок, закончившийся вничью со счетом 1:1.

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Ответный матч состоится на поле "Зюльте-Варегема" 4 февраля.

В этом сезоне Эдуард Соболь сыграл в составе "Брюгге" 28 поединков.

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В статье: Украина Национальная сборная Украины Брюгге Эдуард Соболь Кубок Бельгии
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Источник:
УАФ

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