Борячук дебютировал в составе Ризеспора
Команда проиграла Галатасараю
Украинский нападающий "Ризеспора" Андрей Борячук провел свой первый матч в составе новой команды.
Нападающий вышел на замену в ответном матче 1/8 финала кубка Турции против "Галатасарая" (первый поединок завершился вничью 1:1).
Украинец появился на поле на 86-й минуте, однако помочь свой команде уйти от поражения не сумел – "Ризеспор" проиграл 1:2 и выбыл из турнира.
Также отметим, что Денис Гармаш вышел в старте "Ризеспора", но был заменен на 85-й минуте, а Николай Морозюк провел встречу в запасе.
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