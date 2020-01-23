Борячук дебютировал в составе Ризеспора

Украинский нападающий "Ризеспора" Андрей Борячук провел свой первый матч в составе новой команды.

Нападающий вышел на замену в ответном матче 1/8 финала кубка Турции против "Галатасарая" (первый поединок завершился вничью 1:1).

Украинец появился на поле на 86-й минуте, однако помочь свой команде уйти от поражения не сумел – "Ризеспор" проиграл 1:2 и выбыл из турнира.

Также отметим, что Денис Гармаш вышел в старте "Ризеспора", но был заменен на 85-й минуте, а Николай Морозюк провел встречу в запасе.