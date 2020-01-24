Зинченко: Первое, что сказал Пеп – Добро пожаловать. И пожал руку. А я такой: Я до сих пор сплю?
Алекс рассказал о своей жизни в Манчестере
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко в интервью youtube-каналу Football Daily вспомнил, как переходил в манчестерский гранд.
– Видел твой клип, когда ты еще играл за "Уфу".
– Это была шутка. Люди не поняли, все начали говорить о том типа рэпе. Это была шутка, обещаю, что первый и последний раз.
– Тебе нужно подумать над новыми треками.
– Да? Спасибо.
– Что чувствовал, когда тебя в 2016-м подписал "Ман Сити"?
– Первое, что сказал Пеп – "Добро пожаловать". И пожал руку. А я такой: "Я до сих пор сплю?" Это было незабываемо, даже не мог представить тот момент.
– Ты заставлял Стерлинга лаять как собака.
– Я обыграл его в теннисбол. Не обыграл, а просто уничтожил.
– Ты лучший в "Ман Сити" по теннисболу?
– Без сомнений. Возможно, Марез где-то возле моего уровня, но нет.
– В этом сезоне Стерлинг очень хорош.
– Помню, увидел впервые его в "Ливерпуле". Думаю, тогда ему было около 16 лет. Я просто сказал: "Вау". Он вышел на замену и сразу же показал свой уровень в первом матче. Он очень талантлив, станет большим футболистом. Мечты сбываются – мы с ним в одной команде.