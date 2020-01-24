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Зинченко: Бывает, выхожу из автобуса, а люди кричат: Кевин, Кевин, дай автограф

Наши за границей
(1 голосов)

Схожесть действительно есть

Зинченко: Бывает, выхожу из автобуса, а люди кричат: Кевин, Кевин, дай автограф
Новина українською

Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своем внешнем сходстве с одноклубником Кевином Де Брюйне.

"Бывает, выхожу из автобуса, а люди кричат: "Кевин, Кевин, дай пожалуйста автограф". Потом я поворачиваюсь, а они "Вот бл*". Иногда они просят фото, конечно, это приятно.

Иногда спрашивают: "Ты же футболист, да?" Я подтверждаю, а они спрашивают, как меня зовут. Говорю: "Я Кевин де Брюйне". Так прикалываюсь...

Когда Кевин сидит рядом, то мы не похожи. Возможно, сходство есть издалека, с высоты трибун", - цитирует Зинченко Manchester Evening News.

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В статье: Манчестер Сити Александр Зинченко Кевин Де Брюйне
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