Зинченко: Бывает, выхожу из автобуса, а люди кричат: Кевин, Кевин, дай автограф
Схожесть действительно есть
Украинский игрок "Манчестер Сити" Александр Зинченко рассказал о своем внешнем сходстве с одноклубником Кевином Де Брюйне.
"Бывает, выхожу из автобуса, а люди кричат: "Кевин, Кевин, дай пожалуйста автограф". Потом я поворачиваюсь, а они "Вот бл*". Иногда они просят фото, конечно, это приятно.
Иногда спрашивают: "Ты же футболист, да?" Я подтверждаю, а они спрашивают, как меня зовут. Говорю: "Я Кевин де Брюйне". Так прикалываюсь...
Когда Кевин сидит рядом, то мы не похожи. Возможно, сходство есть издалека, с высоты трибун", - цитирует Зинченко Manchester Evening News.
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