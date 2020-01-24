Турция. Селезнев забил победный гол Акхисару и заработал удаление

В рамках 19-го тура турецкой Лиги 1 (второй дивизион) "Бурсаспор" Евгения Селезнева сегодня на выезде играл с "Акхисаром".

Украинец провел очень насыщенный поединок. На 57-й минуте Евгений открыл счет в матче (гол оказался единственным и, следовательно, победным), и настолько бурно праздновал, что схлопотал желтую карточку.

Ну а в конце матча Селезнев получил второй "горчичник", заработал удаление и теперь точно прервет свою серию - нападающий забил в четвертом матче чемпионата подряд, однако после удаления следующий поединок пропустит.