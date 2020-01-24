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Турция. Селезнев забил победный гол Акхисару и заработал удаление

Наши за границей
(2 голосов)

Евгений отжигает в первой турецкой лиге

Турция. Селезнев забил победный гол Акхисару и заработал удаление
Новина українською

В рамках 19-го тура турецкой Лиги 1 (второй дивизион) "Бурсаспор" Евгения Селезнева сегодня на выезде играл с "Акхисаром".

Украинец провел очень насыщенный поединок. На 57-й минуте Евгений открыл счет в матче (гол оказался единственным и, следовательно, победным), и настолько бурно праздновал, что схлопотал желтую карточку.

Ну а в конце матча Селезнев получил второй "горчичник", заработал удаление и теперь точно прервет свою серию - нападающий забил в четвертом матче чемпионата подряд, однако после удаления следующий поединок пропустит.

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В статье: Бурсаспор (Бурса) Евгений Селезне
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Комментарии (3)
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stodolkina
24.01.2020 в 21:02
Грех предаваться унынию, когда есть другие грехи.. kissa.vip
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0
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воха73 (киев)
24.01.2020 в 20:54
эмоции у "кормильца" - зашкалили?
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0
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Володимирович (Кременчуг)
24.01.2020 в 20:50
Ахаха))) Юа-Хфутбол не перестають вражати: "Андрій Селезнев "????
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0
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Володимирович (Кременчуг)
24.01.2020 в 20:51
В рамках 19-го туру турецької Ліги 1 (другий дивізіон) "Бурсаспор" Андрія Селезньова сьогодні на виїзді грав з "Акхісаром".
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