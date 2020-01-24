Турция. Селезнев забил победный гол Акхисару и заработал удаление
Евгений отжигает в первой турецкой лиге
В рамках 19-го тура турецкой Лиги 1 (второй дивизион) "Бурсаспор" Евгения Селезнева сегодня на выезде играл с "Акхисаром".
Украинец провел очень насыщенный поединок. На 57-й минуте Евгений открыл счет в матче (гол оказался единственным и, следовательно, победным), и настолько бурно праздновал, что схлопотал желтую карточку.
Ну а в конце матча Селезнев получил второй "горчичник", заработал удаление и теперь точно прервет свою серию - нападающий забил в четвертом матче чемпионата подряд, однако после удаления следующий поединок пропустит.
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Комментарии (3)
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stodolkina
24.01.2020 в 21:02
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воха73 (киев)
24.01.2020 в 20:54
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Володимирович (Кременчуг)
24.01.2020 в 20:50
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Володимирович (Кременчуг)
24.01.2020 в 20:51
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