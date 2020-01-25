Дубль Зубкова помог Ференцварошу разгромить Пакш
Уверенная победа подопечных Сергея Реброва
В рамках 17-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" победил с разгромным счетом "Пакш" 4:0.
Счет в матче открыл атакующий полузащитник хозяев Александр Зубков - украинец отметился забитым мячом уже на 3-й минуте встречи. Во втором тайме 23-летний Александр оформил дубль.
Кроме украинского хавбека за "Ференцварош" голы на свой счет записали Франк Боли и Исаэль Барбоса - на 43-й и 51-й минуте соответственно.
После этого матча команда под руководством Сергея Реброва имеет в своем активе 39 очков и занимает единолично первую строчку в турнирной таблице, опережая "МОЛ Види" на 7 очков.
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Комментарии (2)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.01.2020 в 19:44
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adidas77 (Cумы)
25.01.2020 в 18:33
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