Дубль Зубкова помог Ференцварошу разгромить Пакш

В рамках 17-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" победил с разгромным счетом "Пакш" 4:0.

Счет в матче открыл атакующий полузащитник хозяев Александр Зубков - украинец отметился забитым мячом уже на 3-й минуте встречи. Во втором тайме 23-летний Александр оформил дубль.

Кроме украинского хавбека за "Ференцварош" голы на свой счет записали Франк Боли и Исаэль Барбоса - на 43-й и 51-й минуте соответственно.

После этого матча команда под руководством Сергея Реброва имеет в своем активе 39 очков и занимает единолично первую строчку в турнирной таблице, опережая "МОЛ Види" на 7 очков.