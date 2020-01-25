  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Дубль Зубкова помог Ференцварошу разгромить Пакш
В тренде

Дубль Зубкова помог Ференцварошу разгромить Пакш

Наши за границей
(1 голосов)

Уверенная победа подопечных Сергея Реброва

Дубль Зубкова помог Ференцварошу разгромить Пакш
Новина українською

В рамках 17-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" победил с разгромным счетом "Пакш" 4:0.

Счет в матче открыл атакующий полузащитник хозяев Александр Зубков - украинец отметился забитым мячом уже на 3-й минуте встречи. Во втором тайме 23-летний Александр оформил дубль.

Кроме украинского хавбека за "Ференцварош" голы на свой счет записали Франк Боли и Исаэль Барбоса - на 43-й и 51-й минуте соответственно.

После этого матча команда под руководством Сергея Реброва имеет в своем активе 39 очков и занимает единолично первую строчку в турнирной таблице, опережая "МОЛ Види" на 7 очков.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ференцварош (Будапешт) чемпионат Венгрии Александр Зубков Пакш (Венгрия)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.01.2020 в 19:44
мячем... Алекснадр... (с)
Ответить
0
0
adidas77 (Cумы)
25.01.2020 в 18:33
Молодчяга!
Ответить
+1
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...