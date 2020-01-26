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Роман Безус забил в ворота чемпиона Бельгии. ВИДЕО

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Гол Романа оказался победным

Роман Безус забил в ворота чемпиона Бельгии. ВИДЕО
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В чемпионате Бельгии на этих выходных проходят матчи 23-го тура. В центральном матче "Гент", который пытается навязать борьбу "Брюгге" за золото, принимал пока еще действующего чемпиона "Генк". Гостям удалось забить быстрый гол, но перед перерывом "Гент" отыгрался, а в начале второго тайма Роман Безус отличным ударом слета вывел свою команду вперед. Для украинского полузащитника это шестой гол в текущем чемпионате.

В итоге "Генту" удалось оформить разгром 4:1, при этом третью результативную атаку начал Игорь Пластун. Роман Яремчук, напомним, перенес операцию и выбыл на длительный период. "Гент" на данный момент идет вторым с отставанием от "Брюгге" на семь очков, правда, у лидера еще два матча в запасе.

Видеообзор всего матча "Гент" - "Генк" 4:1

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В статье: Игорь Пластун Роман Безус Генк Гент
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