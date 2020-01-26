Дубль Зубкова в ворота Пакша. Видео голов и обзор матча
Украинец начал и довершил разгром соперника
Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 17-го тура чемпионата Венгрии, в котором "Ференцварош" одолел "Пакш" (4:0). Подопечные Сергея Реброва уверенно обыграли одного из аутсайдеров лиги, отправив в их ворота по два гола в каждом из таймов.
Отметим, что дублем в матче отметился наш Александр Зубков, хладнокровно реализовавший свои шансы на 3-й и 65-й минутах.
Ференцварош – Пакш – 4:0
Голы: Зубков, 3, 65, Боли, 43, Исаэл, 51
После этой победы лидер чемпионата "Ференцварош" имеет на своем счету 39 очков и опережает "Фехервар" на 7 пунктов.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...