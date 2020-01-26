Дубль Зубкова в ворота Пакша. Видео голов и обзор матча

Предоставляем вашему вниманию видеообзор матча 17-го тура чемпионата Венгрии, в котором "Ференцварош" одолел "Пакш" (4:0). Подопечные Сергея Реброва уверенно обыграли одного из аутсайдеров лиги, отправив в их ворота по два гола в каждом из таймов.

Отметим, что дублем в матче отметился наш Александр Зубков, хладнокровно реализовавший свои шансы на 3-й и 65-й минутах.

Ференцварош – Пакш – 4:0

Голы: Зубков, 3, 65, Боли, 43, Исаэл, 51

После этой победы лидер чемпионата "Ференцварош" имеет на своем счету 39 очков и опережает "Фехервар" на 7 пунктов.