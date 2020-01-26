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Нойок: Хачереди тяжело, ведь он давно не играл

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Контракт центрбека вступил в силу лишь 1 января

Нойок: Хачереди тяжело, ведь он давно не играл
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Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок поделился мнением о форме своего соотечественника Евгения Хачериди.

Напомним, контракт экс-центрбека сборной Украины с клубом вступил в силу лишь 1 января. До этого Хачериди лишь неофициально тренировался с коллективом.

"Женя потихоньку входит в свою форму. Он долго не играл, потому ему тяжело, конечно. Как и нам всем.

Работаем, чтобы набрать кондиции", – сказал Нойок "Футбол NEWS".

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В статье: Евгений Хачериди Александр Нойок Динамо (Брест)
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