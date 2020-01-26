Нойок: Хачереди тяжело, ведь он давно не играл

Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок поделился мнением о форме своего соотечественника Евгения Хачериди.

Напомним, контракт экс-центрбека сборной Украины с клубом вступил в силу лишь 1 января. До этого Хачериди лишь неофициально тренировался с коллективом.