Нойок: Хачереди тяжело, ведь он давно не играл
Контракт центрбека вступил в силу лишь 1 января
Украинский полузащитник брестского "Динамо" Александр Нойок поделился мнением о форме своего соотечественника Евгения Хачериди.
Напомним, контракт экс-центрбека сборной Украины с клубом вступил в силу лишь 1 января. До этого Хачериди лишь неофициально тренировался с коллективом.
"Женя потихоньку входит в свою форму. Он долго не играл, потому ему тяжело, конечно. Как и нам всем.
Работаем, чтобы набрать кондиции", – сказал Нойок "Футбол NEWS".
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