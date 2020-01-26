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Барановский стал игроком Бухары

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Центрбек продолжит карьеру в Узбекистане

Барановский стал игроком Бухары
Новина українською

Украинский защитник Артем Барановский присоединился к ФК "Бухара", сообщает пресс-служба клуба.

Барановский уже приступил к тренировкам с новой командой. Ранее 29-летний центрбек выступал за казахстанский "Шахтёр" и таджикистанский "Истиклол".

Несколькими днями ранее "Бухара" усилилась ещё одним украинцем, подписав контракт с экс-форвардом "Волыни" и "Вереса" Дмитрием Козьбаном.

В прошлом сезоне "Бухара" финишировала на 12-м месте в чемпионате Узбекистана.

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В статье: Артем Барановский Бухара
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