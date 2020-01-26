Шахов остался в запасе на игру с Вероной
Украинец вернулся в заявку спустя 2 игры
Полузащитник "Лечче" Евгений Шахов остался в запасе на матч 21-го тура серии А против "Вероны".
#VeronaLecce #SerieATIM— U.S. Lecce (@OfficialUSLecce) January 26, 2020
Questa la formazione in campo
il Tabellino
https://t.co/mGmTMHfVN8#avantilecce #forzalecce pic.twitter.com/7nLqjAzkgb
Для украинца это первое попадание в заявку за 3 игры.
В этом сезоне Шахов сделал 2 ассиста в 12 матчах за "Лечче".
Матч начнется в 16.00.
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