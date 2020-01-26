Шахов остался в запасе на игру с Вероной

Полузащитник "Лечче" Евгений Шахов остался в запасе на матч 21-го тура серии А против "Вероны".

Для украинца это первое попадание в заявку за 3 игры.

В этом сезоне Шахов сделал 2 ассиста в 12 матчах за "Лечче".

Матч начнется в 16.00.