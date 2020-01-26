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Овьедо Лунина сдержал Жирону с грозным Стуани

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(3 голосов)

Андрей отыграл на уровне

Овьедо Лунина сдержал Жирону с грозным Стуани
UA-Футбол
Новина українською

"Овьедо" – аутсайдер Сегунды, однако после прихода Лунина команда не проиграла в двух матчах из трех. С другой стороны, нет и побед, а главное – нет сухих матчей для Андрея Лунина.

Однако сегодня, как и в матче с "Уэской", и в отличие от поединка с "Альмерией", украинский голкипер сделал все от себя зависящее. Пропустил после удара Кристиана Стуани головой, но это был моментов из не берущихся. Зато несколько раз свою команду спасал, внимательно играл на выходе и в целом уверенно руководил оборонительным звеном "Овьедо".

Удалось "Овьедо" забить гол в ответ, поэтому ничья на поле амбициозной "Жироны" расценивается как позитив. Трудно, со скрипом, но "Овьедо" продвигается вперед.

Отметим также, что в этом туре команда Романа Зозули "Альбасете" уступила "Депортиво" 0:1. Роман отыграл полный поединок.

Сегунда. 25-й тур
"Жирона" - "Овьедо" 1:1
Голы: Кристиан Стуани 54 - Серхио Техера 67

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В статье: Сегунда Жирона (Испания) Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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