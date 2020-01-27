  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Как Лунин отстоял ничью в игре командой, игравшей в прошлом сезоне в Ла Лиге. ВИДЕО
В тренде

Как Лунин отстоял ничью в игре командой, игравшей в прошлом сезоне в Ла Лиге. ВИДЕО

Наши за границей
(3 голосов)

Смотреть обзор матча Жирона – Овьедо, 26 января 2020

Как Лунин отстоял ничью в игре командой, игравшей в прошлом сезоне в Ла Лиге. ВИДЕО
UA-Футбол
Новина українською

Вашему вниманию видеообзор матча "Жирона" - "Реал Овьедо", в котором ворота команды гостей защищал Андрей Лунин. Матч прошел при подавляющем преимуществе хозяев, которым в прошлом сезоне не хватило четырех очков, чтобы удержаться в высшем испанском дивизионе. "Жирона" 14 раз ударил по воротам Лунина, пять из этих ударов пришлись в створ ворот. С одним украинский голкипер справиться не смог, но в нескольких эпизодах выручил свою команду, что помогло "Овьедо" в итоге спастись. Команда Лунина сейчас находится в зоне вылета, однако от спасительного 18-го места она отстает всего на одно очко.

Сегунда. 25-й тур

"Жирона" - "Овьедо" 1:1

Голы: Стуани 54 - Техеро 67

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Овьедо) Андрей Лунин Жирона
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...