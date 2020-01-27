Как Лунин отстоял ничью в игре командой, игравшей в прошлом сезоне в Ла Лиге. ВИДЕО
Смотреть обзор матча Жирона – Овьедо, 26 января 2020
Вашему вниманию видеообзор матча "Жирона" - "Реал Овьедо", в котором ворота команды гостей защищал Андрей Лунин. Матч прошел при подавляющем преимуществе хозяев, которым в прошлом сезоне не хватило четырех очков, чтобы удержаться в высшем испанском дивизионе. "Жирона" 14 раз ударил по воротам Лунина, пять из этих ударов пришлись в створ ворот. С одним украинский голкипер справиться не смог, но в нескольких эпизодах выручил свою команду, что помогло "Овьедо" в итоге спастись. Команда Лунина сейчас находится в зоне вылета, однако от спасительного 18-го места она отстает всего на одно очко.
Сегунда. 25-й тур
"Жирона" - "Овьедо" 1:1
Голы: Стуани 54 - Техеро 67