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Лунин: Самое главное, что тренер Овьедо мне доверяет

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По сравнению с Вальядолидом

Лунин: Самое главное, что тренер Овьедо мне доверяет
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Вратарь сборной Украины Андрей Лунин недавно перебрался из "Вальядолида" в клуб-аутсайдер Сегунды - "Овьедо" с Астурии, региона на севере Испании.

Украинский вратарь заявил, что доволен своим положением в команде.

Мне все нравится в "Овьедо", но самое главное - это доверие тренера. Я стараюсь отблагодарить его своей игрой на поле.

Хочу в дальнейшем регулярно играть и помогать команде. Это возможность для совершенствования. А я хочу совершенствоваться день ото дня.

Высказался Андрей и об игре с "Жироной".

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"Сложный матч. "Жирона" дома играет очень сильно. Команда закрывается и не дает сопернику играть. Мы получили очко и продолжаем работать. Для нашей команды важна каждая игра. Мы хотим получать по 3 пункта. А это сложно, потому что всегда две команды хотят победить.

Должны усовершенствовать все аспекты нашей игры. Работать и выходить в каждой игре, чтобы продемонстрировать лучшие свои качества", - сказал Андрей изданию la voz de asturias.

Всего за несколько недель Лунин сыграл за "Овьедо" 3 матча, а за пол сезона в "Вальядолиде" - лишь 1 игра.

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В статье: Украина Овьедо (Испания) Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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