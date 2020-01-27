Петряк получил травму и выбыл на четыре недели
Украинец повредил ребро
Украинский хавбек "Фехервара" Иван Петряк получил серьезную травму.
Как сообщает портал ulloi129, в недавнем матче чемпионата страны с "Гонведом" (0:0) украинец из-за травмы вынужден был покинуть поле на 59-й минуте.
Сообщается, что у Ивана трещина в ребре, и поэтому украинец пропустит минимум четыре недели.
Напомним, что в нынешнем сезоне Петряк сыграл 23 матча во всех турнирах за "Фехервар", отметившись одним забитым голом и пятью ассистами.
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