Петряк получил травму и выбыл на четыре недели

Украинский хавбек "Фехервара" Иван Петряк получил серьезную травму.

Как сообщает портал ulloi129, в недавнем матче чемпионата страны с "Гонведом" (0:0) украинец из-за травмы вынужден был покинуть поле на 59-й минуте.

Сообщается, что у Ивана трещина в ребре, и поэтому украинец пропустит минимум четыре недели.

Напомним, что в нынешнем сезоне Петряк сыграл 23 матча во всех турнирах за "Фехервар", отметившись одним забитым голом и пятью ассистами.