  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Милевский: Подписан на Инстаграм киевского Динамо. Смотрю, какие тренировки они проводят
В тренде

Милевский: Подписан на Инстаграм киевского Динамо. Смотрю, какие тренировки они проводят

Наши за границей
(2 голосов)

Артем не забывает о киевской команде

Милевский: Подписан на Инстаграм киевского Динамо. Смотрю, какие тренировки они проводят
Новина українською

Украинский нападающий "Динамо" Брест Артем Милевский в коментарии "Футбольному формату" рассказал об адаптации Евгения Хачериди и отношении к киевскому "Динамо".

- Для многих неожиданным стал переход Хачериди в команду.

– Ему, наверное, надоело уже сидеть и только деньги получать в том же ПАОКе, хотелось играть в футбол. Брестское "Динамо" – хорошее место, ребята все его приняли и нормально относятся. И сам Жека старается и работает. Все у него будет хорошо.

- Вы ему помогаете?

– Да. Но ему еще нужно работать. Да и он сам говорит, что пока немножко тяжело. Но ничего страшного – время еще есть. У нас в команде все говорят на русском, так что ему будет легко.

- Каково это слышать киевское "Динамо"? На сердце еще до сих пор печет?

– Конечно. Я там ни один день играл. Подписан на клубный инстаграм, смотрю, какие тренировки они проводят. Мне интересно это.

- Вас в "Ризеспор" (за него выступают экс-динамовцы Морозюк и Гармаш – прим.) не зовут?

– Нет. У них там своя банда, а у нас – своя. Как-то вот так все разбрелись по командам.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Артем Милевский Динамо (Брест)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамомания

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...