Милевский: Подписан на Инстаграм киевского Динамо. Смотрю, какие тренировки они проводят

Украинский нападающий "Динамо" Брест Артем Милевский в коментарии "Футбольному формату" рассказал об адаптации Евгения Хачериди и отношении к киевскому "Динамо".

- Для многих неожиданным стал переход Хачериди в команду.

– Ему, наверное, надоело уже сидеть и только деньги получать в том же ПАОКе, хотелось играть в футбол. Брестское "Динамо" – хорошее место, ребята все его приняли и нормально относятся. И сам Жека старается и работает. Все у него будет хорошо.

- Вы ему помогаете?

– Да. Но ему еще нужно работать. Да и он сам говорит, что пока немножко тяжело. Но ничего страшного – время еще есть. У нас в команде все говорят на русском, так что ему будет легко.

- Каково это слышать киевское "Динамо"? На сердце еще до сих пор печет?

– Конечно. Я там ни один день играл. Подписан на клубный инстаграм, смотрю, какие тренировки они проводят. Мне интересно это.

- Вас в "Ризеспор" (за него выступают экс-динамовцы Морозюк и Гармаш – прим.) не зовут?

– Нет. У них там своя банда, а у нас – своя. Как-то вот так все разбрелись по командам.