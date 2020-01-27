  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Гармаш забил дебютный гол за Ризеспор
В тренде

Гармаш забил дебютный гол за Ризеспор

Наши за границей
(1 голосов)

Красиво вышло

Гармаш забил дебютный гол за Ризеспор
Новина українською

Украинский хавбек "Рисезпора" Денис Гармаш открыл счет своим мячам в чемпионате Турции в поединке с лидером "Сивасспором".

Денис вышел на замену в перерыве и забил единственный гол своей команды на 60-й минуте. Впрочем, "Сивасспор" смог отыграться, сквитав мяч уже в компенсированное время. Матч закончился вничью 1:1.

Это первый гол Дениса за турецкий клуб, куда он перешел в аренду этой зимой.

Также отметим, что Николай Морозюк отыграл все 90 минут, а вот Андрей Борячук оказался вне заявки на матч.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Гармаш Ризеспор (Ризе)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (6)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
trust in LFC1892 (Киев)
27.01.2020 в 21:16
Ну, пожалуй, и я подключусь к избиению ногами автора новости: Гармаш забил в домик? Это проблемы со зрением, или банальное отсутствие понимания, что такое "домик" ?
Ответить
0
0
Hunter02 (Винница)
27.01.2020 в 21:16
хороші воротарі в турції, якраз для гармаша
Ответить
0
0
ascent (Луксор)
27.01.2020 в 21:05
"Морозюк забил за Ризеспор, положив "в домик" вратарю" так кто же все таки забил Морозюк или Гармаш?
Ответить
0
0
ascent (Луксор)
27.01.2020 в 21:13
У же исправили на Гармаша
Ответить
0
0
ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.01.2020 в 21:05
Это просто пипец!!!! Заглавие: МОРОЗЮК забил за Ризеспор!!!! В тексте:украинский хавбек Ризеспора Денис Гармаш принес победу своей команде. В конце абзаца: матч ЗАКОНЧИЛСЯ 1:1!!!!!
Ответить
+1
0
ascent (Луксор)
27.01.2020 в 21:12
Вспомнился мультик "Каникулы в Простоквашено", когда дядя Федор начинал писать письмо домой, а заканчивали Матроскин с Шариком...
Ответить
+2
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...