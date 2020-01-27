Гармаш забил дебютный гол за Ризеспор
Красиво вышло
Украинский хавбек "Рисезпора" Денис Гармаш открыл счет своим мячам в чемпионате Турции в поединке с лидером "Сивасспором".
Денис вышел на замену в перерыве и забил единственный гол своей команды на 60-й минуте. Впрочем, "Сивасспор" смог отыграться, сквитав мяч уже в компенсированное время. Матч закончился вничью 1:1.
Это первый гол Дениса за турецкий клуб, куда он перешел в аренду этой зимой.
Также отметим, что Николай Морозюк отыграл все 90 минут, а вот Андрей Борячук оказался вне заявки на матч.
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Комментарии (6)
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trust in LFC1892 (Киев)
27.01.2020 в 21:16
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Hunter02 (Винница)
27.01.2020 в 21:16
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ascent (Луксор)
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ascent (Луксор)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
27.01.2020 в 21:05
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ascent (Луксор)
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