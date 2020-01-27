Гармаш забил дебютный гол за Ризеспор

Украинский хавбек "Рисезпора" Денис Гармаш открыл счет своим мячам в чемпионате Турции в поединке с лидером "Сивасспором".

Денис вышел на замену в перерыве и забил единственный гол своей команды на 60-й минуте. Впрочем, "Сивасспор" смог отыграться, сквитав мяч уже в компенсированное время. Матч закончился вничью 1:1.

Это первый гол Дениса за турецкий клуб, куда он перешел в аренду этой зимой.

Также отметим, что Николай Морозюк отыграл все 90 минут, а вот Андрей Борячук оказался вне заявки на матч.