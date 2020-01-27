Зубков: Хочу забить за сезон 15 голов. Аппетит приходит во время еды

Украинский вингер "Ференцвароша" Александр Зубков, который отметился дублем в недавнем матче чемпионата Венгрии с "Пакшем" (4:0), рассказал об этом поединке.

"Я бы не сказал, что это была легкая победа. Просто мы забили быстрый гол (на 3-й минуте, - прим), который несколько облегчил нам жизнь. Думаю, что это был самый быстрый гол в моей карьере. Раньше я забивал на 7-й и 10-й минутах.

Перед началом сезона я поставил себе цель забить 10 голов в этом сезоне. Но аппетит приходит во время еды, так что теперь я хочу добраться до 15 голов.

Нам еще рано расслабляться, мы должны в каждом матче играть с полной самоотдачей, вне зависимости от того, кто где находится в турнирной таблице. Чемпионат длинный, нужно набирать по три очка в каждом матче и не смотреть в турнирную таблицу", - цитирует Зубкова ulloi129.hu.

Напомним, что на данный момент "Ференцварош" лидирует в турнирной таблице, опережая "Фехервар" на 6 очков и имея игру в запасе.

Также отметим, что Зубков в нынешнем сезоне во всех турнирах забил 8 голов.