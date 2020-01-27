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Гармаш признан лучшим игроком Ризеспора в матче с Сивасспором

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(2 голосов)

Денис вышел на замену и забил гол

Гармаш признан лучшим игроком Ризеспора в матче с Сивасспором
Новина українською

Аналитический портал WhoScored подбил статистические итоги матча 19-го утра турецкой суперлиги "Сивасспор" – "Ризеспор" 1:1.

В составе гостей лучшим игроком был признан украинский хавбек Денис Гармаш, который вышел на замену в перерыве и забил единственный гол своей команды. Денис получил оценку 7.6.

Еще один украинец "Ризеспора", защитник Николай Морозюк, который отыграл весь матч, получил за поединок оценку 6.0.

Ну и Андрей Борячук в заявку на матч не попал.

Гармаш признан лучшим игроком Ризеспора в матче с Сивасспором - изображение 1
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В статье: Денис Гармаш Николай Морозюк Ризеспор (Ризе)
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