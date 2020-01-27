Гармаш признан лучшим игроком Ризеспора в матче с Сивасспором
Денис вышел на замену и забил гол
Аналитический портал WhoScored подбил статистические итоги матча 19-го утра турецкой суперлиги "Сивасспор" – "Ризеспор" 1:1.
В составе гостей лучшим игроком был признан украинский хавбек Денис Гармаш, который вышел на замену в перерыве и забил единственный гол своей команды. Денис получил оценку 7.6.
Еще один украинец "Ризеспора", защитник Николай Морозюк, который отыграл весь матч, получил за поединок оценку 6.0.
Ну и Андрей Борячук в заявку на матч не попал.
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