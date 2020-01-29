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Артем Фаворов: На всякий случай присмотрел квартиру Денису в Будапеште

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Высказался и о Рябоконе

Артем Фаворов: На всякий случай присмотрел квартиру Денису в Будапеште
Новина українською

Украинский легионер в венгерской "Академии Пушкаша" Артем Фаворов рассказал, как происходил его переход в новый клуб и как он обустраивает свой быт в столице соседней страны.

Артем вспоминает, что его трансфером занимались непосредственно оба клуба - "Академия Пушкаша" и "Десна".

"Знаю только, что предложение от "Академии Пушкаша" появилась еще до открытия трансферного окна и она было оно самое конкретное, - замечает Фаворов. - Я сразу согласился и спасибо "Десне", что она тоже приняла условия и одобрил мой переход в этот клуб".

У Артема остались положительные впечатления от работы с Александром Рябоконем.

"С Александром Дмитриевичем хорошо поговорили, тепло попрощались", - вспоминает Фаворов.

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По слухам, "Академия Пушкаша" хочет вскоре пригласить в свои ряды и брата Артема - Дениса Фаворова.

"Читал об этом в прессе только на уровне слухов. Но квартиру в Будапеште на всякий случай ему уже присмотрел", - добавляет Артем.

Фаворов рассказывает, что будет жать в Будапеште, как раз заехал в новую квартиру, из которой к тренировочной базе добираться где 30-35 минут.

Но пока Артем не загадывает, насколько долго будет связан с "Академией Пушкаша".

"Я только пришел, сыграл первую игру. Нужно начать играть, а там посмотрим", - добавляет Фаворов.

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В статье: Десна (Чернигов) Александр Рябоконь Артем Фаворов Денис Фаворов Академия Пушкаша (Венгрия)
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