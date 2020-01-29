Зидан: Мне важно понимать, что Лунин и остальные футболисты получают игровое время в арендах

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан отметил, что внимательно следит за теми игроками "королевского клуба", которые выступают в других командах на правах аренды. Цитирует французского тренера Marca.

"Конечно же, я слежу за всеми футболистами, которых мы отдали в аренду. Мне важно знать и видеть, что Лунин, Вальехо, Себальос или Одегард играют и получают достаточно практики в своих командах. Я желаю им исключительно всего наилучшего".

Вратарь национальной сборной Украины Андрей Лунин принадлежит "Реалу", но уже второй сезон подряд проводит в арендах. В прошлом он выступал в "Леганесе", первую часть сезона 2019/20 голкипер провел в "Вальядолиде", а теперь играет за "Овьедо" – в клубе из Сегунды Лунин будет выступать до лета текущего года.