Габовда подписал контракт с Дебреценом

Украинский полузащитник Юрий Габовда подписал контракт с венгерским "Дебреценом", сообщает официальный сайт команды.

Детали личного контракта 30-летнего футболиста не сообщаются.

Напомним, что последним клубом украинца был венгерский "Халадаш", который он покинул в декабре.

За свою карьеру Габовда также успел поиграть в "Карпатах", "Кривбассе", "Таврии", "Рухе", минском "Динамо" и "Бальмазуйвароше".