Габовда подписал контракт с Дебреценом
Украинец продолжит карьеру в Венгрии
Украинский полузащитник Юрий Габовда подписал контракт с венгерским "Дебреценом", сообщает официальный сайт команды.
Детали личного контракта 30-летнего футболиста не сообщаются.
Напомним, что последним клубом украинца был венгерский "Халадаш", который он покинул в декабре.
За свою карьеру Габовда также успел поиграть в "Карпатах", "Кривбассе", "Таврии", "Рухе", минском "Динамо" и "Бальмазуйвароше".
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