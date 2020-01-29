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Алекс Великих: Михайличенко все же больше спортивный менеджер, а не коуч

Наши за границей
(1 голосов)

Вернется ли Сергей Ребров в Киев?

Алекс Великих: Михайличенко все же больше спортивный менеджер, а не коуч
Новина українською

Украинский скаут "Кальяри" Алекс Великих порассуждал на тему возможного возвращения главного тренера "Ференцвароша" Сергея Реброва в киевское "Динамо".

"Для этого есть определенные предпосылки. Например то, что актуальный тренер киевлян Михайличенко все же больше спортивный менеджер, а не коуч. Во-вторых, с Ребровым в Киев приедет и готовый тренерский штаб успешных современных специалистов. В-третьих, возможно, именно Ребров сможет дать четкий вектор развития украинского гранда, потому что последовательности в последнее время у киевлян не замечается, начиная от вопросов комплектования, заканчивая качеством и результатами выступлений.

Но если Ребров все же откажется от карьеры в Европе и примет предложение Игоря Суркиса, то в Киев приедет не тот Сергей, который был когда-то как тренер-новичок среди игроков с громкими именами и неограниченными амбициями в поведении, а уже достаточно сформированный специалист, который знает себе цену. Поэтому менеджменту "Динамо" следует закладывать в расчеты и этот важный фактор — фактор личности тренера", — сказал Великих.

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В статье: Сергей Ребров Динамо (Киев) Ференцварош (Будапешт) Алекс Великих
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Источник:
gazeta.ua

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Комментарии (1)
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Romerik (YNWA)
29.01.2020 в 20:21
С каких пор физруки стали называться спортивными менеджерами (не в обиду фанатам, но это факт)... Это что то из оперы: не пту а колледж...
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