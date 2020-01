Зинченко остался в запасе на матч Кубка Лиги против Манчестер Юнайтед

Украинский хавбек "Манчестер Сити" Александр Зинченко остался в запасе на ответный матч 1/2 финала Кубка английской лиги против "Манчестер Юнайтед".

Матч начнется в 21:45. В первом поединке "горожане" выиграли со счетом 3:1.

Напомним, что в текущем сезоне 23-летний украинец в 14 матчах за английский клуб забил 1 гол.

Your City line-up for tonight! XI | Bravo, Walker, Rodrigo, Otamendi, Cancelo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Sterling, Aguero. SUBS | Ederson, Stones, G Jesus, Zinchenko, D Silva, Foden, Garcia. ???? #ManCity #CarabaoCup pic.twitter.com/S2BLihX9AW

Team news time! ⌚



Ole makes 4️⃣ changes from our win at Tranmere...#MUFC #CarabaoCup