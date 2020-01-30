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Соболь с Брюгге сыграл перенесенный матч Лиги Жюпиле

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Победить не удалось

Соболь с Брюгге сыграл перенесенный матч Лиги Жюпиле
Новина українською

Вчера в Бельгии "Брюгге" провел перенесенную выездную игру Лиги Жупиле с "Шарлеруа". Матч закончился со счетом 0: 0.

Украинский легионер, игрок национальной сборной Эдуард Соболь отыграл весь матч и получил от издания Nieuwsblad оценку "6" с таким выводом:

"Слишком мягкий с соперником, но часто выделялся хорошими действиями в атаке в течение второго тайма", - пишет бельгийское издание.

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Оценка Соболя средняя, ​​такая же еще в семи игроков. А вот бывший нападающий луганской "Зари" Деннис Бонавентуре получил от Nieuwsblad "5".

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В статье: Брюгге Эдуард Соболь Лига Жюпиле
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