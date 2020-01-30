Соболь с Брюгге сыграл перенесенный матч Лиги Жюпиле
Победить не удалось
Вчера в Бельгии "Брюгге" провел перенесенную выездную игру Лиги Жупиле с "Шарлеруа". Матч закончился со счетом 0: 0.
Украинский легионер, игрок национальной сборной Эдуард Соболь отыграл весь матч и получил от издания Nieuwsblad оценку "6" с таким выводом:
"Слишком мягкий с соперником, но часто выделялся хорошими действиями в атаке в течение второго тайма", - пишет бельгийское издание.
Оценка Соболя средняя, такая же еще в семи игроков. А вот бывший нападающий луганской "Зари" Деннис Бонавентуре получил от Nieuwsblad "5".
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