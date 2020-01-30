  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Украинский легионер - второй в Брюгге по оценке InStat
В тренде

Украинский легионер - второй в Брюгге по оценке InStat

Наши за границей
(2 голосов)
Украинский легионер - второй в Брюгге по оценке InStat
Новина українською

Игрок сборной Украины Эдуард Соболь занял второе место в рейтинге самых полезных игроков "Брюгге" этого сезона.

По средней оценке от InStat у него 299 баллов.

Украинец лидирует в команде по количеству фланговых передач (75) и занимает 4 место по количеству острых пасов (55).

Читайте такжеСоболь с Брюгге сыграл перенесенный матч Лиги Жюпиле

Кроме того, по удачному отбору (75) Эдуард уступает только одному своему партнеру, а по успешных обыгрышах (70) - двоим игрокам "Брюгге".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Брюгге Эдуард Соболь InStat
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Команда 1

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (3)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
v.grischuk (Винница)
30.01.2020 в 13:13
Ето основной игро национальной сборной!!!! И никак. Я видел его матчи в сборной - супер! Работяга! Ни каких Миколенко, а реально левый фланг Соболя!!!!!!!!!!
Ответить
0
0
ffggpl (Харьков)
30.01.2020 в 13:54
Миколенко тоже хорош. И это здорово, что есть два таких хлопца!!!
Ответить
0
0
v.grischuk (Винница)
30.01.2020 в 13:06
Красава!!!
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...