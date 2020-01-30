Украинский легионер - второй в Брюгге по оценке InStat
Игрок сборной Украины Эдуард Соболь занял второе место в рейтинге самых полезных игроков "Брюгге" этого сезона.
По средней оценке от InStat у него 299 баллов.
Украинец лидирует в команде по количеству фланговых передач (75) и занимает 4 место по количеству острых пасов (55).
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Кроме того, по удачному отбору (75) Эдуард уступает только одному своему партнеру, а по успешных обыгрышах (70) - двоим игрокам "Брюгге".
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Источник:Команда 1
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Комментарии (3)
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v.grischuk (Винница)
30.01.2020 в 13:13
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ffggpl (Харьков)
30.01.2020 в 13:54
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v.grischuk (Винница)
30.01.2020 в 13:06
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