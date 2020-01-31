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Пивовары ставят на Лунина. Украинский кипер - в топ-5 игроков месяца Овьедо

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И месяца не прошло, как перешел в нову команду

Пивовары ставят на Лунина. Украинский кипер - в топ-5 игроков месяца Овьедо
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Легионер испанского "Реал Овьедо" и игрок национальной сборной Украины Андрей Лунин попал в топ-5 футболистов месяца в своем клубе.

Ежемесячное голосование для болельщиков "Jugador Cinco Estrellas" в Твиттере организует спонсор клуба "Реал Овьедо" - пивоваренная компания из Мадрида "Mahou San Miguel" (существует с 1890 года и выступает спонсором в 11 клубов, в том числе в мадридских "Реал" и "Атлетико").

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В этом месяце болельщикам предложили определить лучшего игрока среди таких 5 претендентов:

  • Луисми
  • Андрей Лунин
  • Карлос Эрнандес
  • Кристиан Фернандес
  • Ибраима Бальде

Сейчас голосования продолжается, принять в нем участие можно в Твиттере по этой ссылке.

Напомним, что Андрей Лунин перешел в "Реал" с Астурии (регион на севере Испании) в этом месяце и провел уже 3 матча, пропустив 4 мяча.

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В статье: Чемпионат Испании Овьедо (Испания) Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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