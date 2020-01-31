Пивовары ставят на Лунина. Украинский кипер - в топ-5 игроков месяца Овьедо
И месяца не прошло, как перешел в нову команду
Легионер испанского "Реал Овьедо" и игрок национальной сборной Украины Андрей Лунин попал в топ-5 футболистов месяца в своем клубе.
Ежемесячное голосование для болельщиков "Jugador Cinco Estrellas" в Твиттере организует спонсор клуба "Реал Овьедо" - пивоваренная компания из Мадрида "Mahou San Miguel" (существует с 1890 года и выступает спонсором в 11 клубов, в том числе в мадридских "Реал" и "Атлетико").
В этом месяце болельщикам предложили определить лучшего игрока среди таких 5 претендентов:
- Луисми
- Андрей Лунин
- Карлос Эрнандес
- Кристиан Фернандес
- Ибраима Бальде
Сейчас голосования продолжается, принять в нем участие можно в Твиттере по этой ссылке.
Напомним, что Андрей Лунин перешел в "Реал" с Астурии (регион на севере Испании) в этом месяце и провел уже 3 матча, пропустив 4 мяча.