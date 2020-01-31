Выкупили прямо из комнаты отеля. Костевич рассказал, как капитан Леха перешел в Рубин
На одном этаже - "Лех", на другом - "Рубин"
На сборе в Турции одновременно находится большое количество футбольных команд. Некоторые из них базируются в одном и том же отеле.
Украинский легионер польского "Леха" из Познани 27-летний Владимир Костевич вспомнил, как несколько дней назад сменил клуб капитана его команды.
"В комнате я жил с Дарко Евчичем. Он приехал с "Лехом" на сбор. Мы вместе прожили три дня и он получил предложение от казанского "Рубина".
Они нашли общий язык, подписали контракт и ...он переехал на этаж выше - там в нашем отеле проживает команда "Рубин" ...То есть приехал на сборы в футболке "Леха", переоделся и пошел к "Рубину".
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Источник:Трендець
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