Выкупили прямо из комнаты отеля. Костевич рассказал, как капитан Леха перешел в Рубин

На сборе в Турции одновременно находится большое количество футбольных команд. Некоторые из них базируются в одном и том же отеле.

Украинский легионер польского "Леха" из Познани 27-летний Владимир Костевич вспомнил, как несколько дней назад сменил клуб капитана его команды.

Читайте также Костевич пожаловался на польские несчастья в еврокубках из-за Малиновского

"В комнате я жил с Дарко Евчичем. Он приехал с "Лехом" на сбор. Мы вместе прожили три дня и он получил предложение от казанского "Рубина".

Они нашли общий язык, подписали контракт и ...он переехал на этаж выше - там в нашем отеле проживает команда "Рубин" ...То есть приехал на сборы в футболке "Леха", переоделся и пошел к "Рубину".