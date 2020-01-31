5-звездочный Андрей. Лунин стал игроком месяца в Овьедо

Болельщики испанского "Реала" с Овьедо во время голосования JugadorCincoEstrellas ("5-звездочный игрок") в Твиттере отдали наибольшее количество голосов украинскому легионеру Андрею Лунину.

Всего на звание лучшего игрока января было 5 претендентов.

Как сообщает клуб на официальной Твиттер-страничке, 5-звездным игроком января в составе "Реал" Овьедо стал Андрей Лунин.

"Поздравляем и благодарим всех за ваши голоса", - обратились в клубе у Лунину и болельщикам.