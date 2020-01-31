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5-звездочный Андрей. Лунин стал игроком месяца в Овьедо

Наши за границей
(1 голосов)

Голосами помогли и украинцы

5-звездочный Андрей. Лунин стал игроком месяца в Овьедо
Новина українською

Болельщики испанского "Реала" с Овьедо во время голосования JugadorCincoEstrellas ("5-звездочный игрок") в Твиттере отдали наибольшее количество голосов украинскому легионеру Андрею Лунину.

Всего на звание лучшего игрока января было 5 претендентов.

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Как сообщает клуб на официальной Твиттер-страничке, 5-звездным игроком января в составе "Реал" Овьедо стал Андрей Лунин.

"Поздравляем и благодарим всех за ваши голоса", - обратились в клубе у Лунину и болельщикам.

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В статье: Сегунда Овьедо (Испания) Реал (Овьедо) Андрей Лунин
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Комментарии (1)
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FC Energy (Новая Каховка)
31.01.2020 в 14:38
Соотечественники постарались
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