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Украинец Славов подписал контракт с иранским клубом

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Мирослав Славов попробует себя в экзотическом чемпионате

Украинец Славов подписал контракт с иранским клубом
Новина українською

Украинский форвард Мирослав Славов, который до недавнего момента выступал за "Ригу", подписал контракт с иранским клубом "Шахр Ходру".

Условия контракта клуб не сообщает.

Отметим, что "Шахр Ходру" сейчас идет на 6-м месте в турнирной таблице чемпионата Ирана.

Напомним, что 29-летний Славов играл за латвийский клуб с августа 2019-го. Вместе с "Ригой" он выиграл национальный чемпионат. Всего в 10 матчах за "Ригу" форвард забил 3 гола.

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В статье: Мирослав Славов
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