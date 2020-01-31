Слуцк просматривает двух украинских защитников
Василий Белый и Сергей Чеботарев - на просмотре в белорусском клубе
Два украинских защитника - 31-летний Сергей Чеботарев и 29-летний Василий Белый находятся на просмотре в белорусском "Слуцке".
Оба футболиста приняли участие в игре против "Немана" на турнире "Белазовец-2020".
Чеботарев в минувшем сезоне сыграл 19 матчей за "Верес", а последним клубом Белого был "Львов" в сезоне-2018/19 (2 матча).
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Источник:football.by
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