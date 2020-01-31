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Официально. Украинец сменил клуб в Бельгии

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Евгений Макаренко снова будет играть за Кортрейк

Официально. Украинец сменил клуб в Бельгии
UA-Футбол
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Экс-игрок киевского "Динамо" и сборной Украины Евгений Макаренко сменил клуб в Бельгии. Из "Андерлехта", в котором украинец находился с апреля 2018-го года, Евгений вернулся в "Кортрейк", в котором выступал перед тем, а точнее – с августа 2017-го по апрель 2018-го.

Официальный twitter "Кортрейка" сообщает о том, что контракт подписан до 2021-го года с возможными опциями пролонгации.

Ранее стало известно, что тренер "Андерлехта" не рассчитывал на Макаренко и перевел его в дублирующий состав. Сам Евгений был настроен сменить обстановку для того, чтобы получать игровую практику накануне Евро-2020.

Отметим, что ранее в Украине Макаренко играл за киевское "Динамо" и ужгородскую "Говерлу". Также был игроком сборной Украины.

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