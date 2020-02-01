Зинченко – о медслужбе Сити: После тренировок нам проводят анализ пота и слюны

Александр Зинченко рассказал о медицинской службе "Манчестер Сити".

"Мы приходим на тренировку - у нас готова форма, и рядом капсула с твоей фамилией и таблетки, которые тебе нужны, - рыбий жир и т. д. Ты должен в течение дня их выпить.

Ну и после тренировки подходишь к холодильнику, там стоят небольшие стопочки, под каждой из них фамилия игрока и определенный ему напиток - аминокислоты, протеин и т.д.

У меня было три пункта: не более двух раз в неделю посещать рестораны, пить таблетки и персональная норма объема питьевой воды перед тренировкой и после нее.

Приезжают медики. До тренировки клеят нам на верхнюю часть ноги что‑то похожее на прозрачный пластырь. Внутри него ватка. Потом после тренировки забирают все это и проводят анализ пота.

Плюс к этому у каждого персональная бутылка-соска. Идет тест, сколько ты выпиваешь воды за тренировку и сколько тебе не хватает.

Раз в три дня анализ слюны. Смотрят, не начинается ли развитие какой‑то болезни, не проявляется ли дефицит каких‑то витаминов. Этот анализ много чего показывает, я сейчас все даже не назову", – сказал Зинченко в интервью "Новому времени".