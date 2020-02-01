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Морозюк в старте, Гармаш и Борячук в запасе на матч против Бешикташа

Наши за границей
(1 голосов)

Новички турецкого клуба начали матч с "черными орлами" на скамейке запасных

Морозюк в старте, Гармаш и Борячук в запасе на матч против Бешикташа
Новина українською

В рамках 20-го тура чемпионата Турции "Ризеспор" принимает "Бешикташ".

Новоиспечённые украинские футболисты хозяев - экс-форвард донецкого "Шахтера" Андрей Борячук и бывший "динамовец" Денис Гармаш начали этот матч на скамейке запасных.

В свою очередь ещё один бывший игрок "Динамо" - правый защитник Николай Морозюк вышел на поле с первых минут матча.

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В статье: Денис Гармаш Николай Морозюк Чемпионат Турции Ризеспор (Ризе)
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Комментарии (1)
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
01.02.2020 в 16:50
Сколько можно уже... Гармаш и БоЯрчук в запасе))?
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