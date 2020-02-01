Морозюк в старте, Гармаш и Борячук в запасе на матч против Бешикташа
Новички турецкого клуба начали матч с "черными орлами" на скамейке запасных
В рамках 20-го тура чемпионата Турции "Ризеспор" принимает "Бешикташ".
Новоиспечённые украинские футболисты хозяев - экс-форвард донецкого "Шахтера" Андрей Борячук и бывший "динамовец" Денис Гармаш начали этот матч на скамейке запасных.
В свою очередь ещё один бывший игрок "Динамо" - правый защитник Николай Морозюк вышел на поле с первых минут матча.
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01.02.2020 в 16:50
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