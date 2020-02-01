Выход Гармаша и Борячука не помогли Ризеспору удержать ничью с Бешикташем

В рамках 20-го тура чемпионата Турции "Ризеспор" дома проиграл "Бешикташу" 1:2.

Украинские новички "Ризеспора" - экс-форвард донецкого "Шахтера" Андрей Борячук и бывший "динамовец" Денис Гармаш начали этот матч на скамейке запасных. А ещё один экс-футболист киевлян Николай Морозюк появился на поле с первых минут.

Первыми в матче пропустили хозяева - счет в игре открыл 34-летний форварда "черных орлов" Бурак Йылмаз на 28-й минуте матча.

Спустя буквально 8 минуте "Ризеспор" сравнял счет, благодаря голу чешского нападающего Милана Шкоды. Примечательно, что предголевой пас с фланга сделал именно Николай Морозюк.

Денис Гармаш появился на поле на 68-й минуте, но не смог помочь команде не пропустить второй гол от "Бешикташа". В свою очередь Андрей Борячук вышел в самой концовке матча и также не смог отметиться результативными действиями.

В итоге, после этого тура "Ризеспор" имеет 24 очка в своем активе и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Суперлиги Турции.