  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Наши за границей
  4. Выход Гармаша и Борячука не помогли Ризеспору удержать ничью с Бешикташем
В тренде

Выход Гармаша и Борячука не помогли Ризеспору удержать ничью с Бешикташем

Наши за границей
(1 голосов)

Турецкий клуб с украинцами в составе падает на 11-е место в чемпионате

Выход Гармаша и Борячука не помогли Ризеспору удержать ничью с Бешикташем
Новина українською

В рамках 20-го тура чемпионата Турции "Ризеспор" дома проиграл "Бешикташу" 1:2.

Украинские новички "Ризеспора" - экс-форвард донецкого "Шахтера" Андрей Борячук и бывший "динамовец" Денис Гармаш начали этот матч на скамейке запасных. А ещё один экс-футболист киевлян Николай Морозюк появился на поле с первых минут.

Первыми в матче пропустили хозяева - счет в игре открыл 34-летний форварда "черных орлов" Бурак Йылмаз на 28-й минуте матча.

Спустя буквально 8 минуте "Ризеспор" сравнял счет, благодаря голу чешского нападающего Милана Шкоды. Примечательно, что предголевой пас с фланга сделал именно Николай Морозюк.

Денис Гармаш появился на поле на 68-й минуте, но не смог помочь команде не пропустить второй гол от "Бешикташа". В свою очередь Андрей Борячук вышел в самой концовке матча и также не смог отметиться результативными действиями.

В итоге, после этого тура "Ризеспор" имеет 24 очка в своем активе и занимает 11-ю строчку в турнирной таблице Суперлиги Турции.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Денис Гармаш Николай Морозюк Бешикташ (Стамбул) Чемпионат Турции Ризеспор (Ризе) Андрей Борячук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...