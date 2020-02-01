Безус отметился забитым голом уже на первой минуте выездного матча Гента. ВИДЕО
Роман отлично подменил своего тёзку в качестве центр-форварда "Гента"
В рамках 24-го тура Лиги Жюпиле "Гент" на выезде играет с "Мехеленом".
Счет в матч открыл форвард гостей Роман Безус - украинец успел записать гол на свой счет уже на первой минуте матча. Голевую передачу на футболиста национальной сборной Украины отдал бельгийский хавбек Вадис Одиджа-Офоэ. На этот матч украинский игрок вышел в качестве центрального нападающего.
В текущем сезоне чемпионата Бельгии 29-летний Безус принял участие в 17 матчах, в которых забил 7 голов.
Вашему вниманию видео гола Романа
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Зритель (Харьков)
01.02.2020 в 22:08
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