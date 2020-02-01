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Безус отметился забитым голом уже на первой минуте выездного матча Гента. ВИДЕО

Наши за границей
(1 голосов)

Роман отлично подменил своего тёзку в качестве центр-форварда "Гента"

Безус отметился забитым голом уже на первой минуте выездного матча Гента. ВИДЕО
Новина українською

В рамках 24-го тура Лиги Жюпиле "Гент" на выезде играет с "Мехеленом".

Счет в матч открыл форвард гостей Роман Безус - украинец успел записать гол на свой счет уже на первой минуте матча. Голевую передачу на футболиста национальной сборной Украины отдал бельгийский хавбек Вадис Одиджа-Офоэ. На этот матч украинский игрок вышел в качестве центрального нападающего.

В текущем сезоне чемпионата Бельгии 29-летний Безус принял участие в 17 матчах, в которых забил 7 голов.

Вашему вниманию видео гола Романа

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В статье: Роман Безус Гент (Бельгия) Лига Жюпиле Мехелен (Бельгия)
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Комментарии (1)
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Зритель (Харьков)
01.02.2020 в 22:08
Господа редакторы сайта! Тезка пишется через "з"!
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