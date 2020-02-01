Гол Петряка в концовке принес победу Фехервару

В рамках 18-го тура чемпионата Венгрии "Фехервар" на выезде минимально обыграл "Уйпешт".

Единственный и победный гол в этой встрече забил фланговый полузащитник гостей Иван Петряк.

Украинец появился на поля на 62-й минуте, выйдя на замену вместо болгарского хавбека Георги Миланова, а на 84-й принес победу для своей команды.

В текущем сезоне 25-летний Петряк принял участие в 23-х матчах в футболке венгерской команды, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.