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Гол Петряка в концовке принес победу Фехервару

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Украинец вышел на замену и забил победный гол "Уйпешту"

Гол Петряка в концовке принес победу Фехервару
Новина українською

В рамках 18-го тура чемпионата Венгрии "Фехервар" на выезде минимально обыграл "Уйпешт".

Единственный и победный гол в этой встрече забил фланговый полузащитник гостей Иван Петряк.

Украинец появился на поля на 62-й минуте, выйдя на замену вместо болгарского хавбека Георги Миланова, а на 84-й принес победу для своей команды.

В текущем сезоне 25-летний Петряк принял участие в 23-х матчах в футболке венгерской команды, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

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В статье: Иван Петряк Уйпешт (Венгрия) чемпионат Венгрии МОЛ Фехервар
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