Безус доигрывал матч с Мехеленом с четырьмя швами на ноге

Полузащитник "Гента" Роман Безус получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Бельгии против "Мехелена" (3:0).

Спустя 10 минут после забитого гола 29-летний украинец рассек ногу в столкновении с вратарем соперника. Врачи наложили хавбеку четыре шва специальным степлером. Он играл до 65-й минуты, после чего был заменен.

Тем не менее, повреждение не должно повлиять на участие Безуса в следующем матче — 7 февраля "Генту" предстоит провести важнейший матч против "Андерлехта".

В этом сезоне Безус забил 7 голов в 17 матчах чемпионата Бельгии.