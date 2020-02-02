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Безус доигрывал матч с Мехеленом с четырьмя швами на ноге

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Роман получил неприятное повреждение

Безус доигрывал матч с Мехеленом с четырьмя швами на ноге
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Полузащитник "Гента" Роман Безус получил повреждение в матче 24-го тура чемпионата Бельгии против "Мехелена" (3:0).

Спустя 10 минут после забитого гола 29-летний украинец рассек ногу в столкновении с вратарем соперника. Врачи наложили хавбеку четыре шва специальным степлером. Он играл до 65-й минуты, после чего был заменен.

Тем не менее, повреждение не должно повлиять на участие Безуса в следующем матче — 7 февраля "Генту" предстоит провести важнейший матч против "Андерлехта".

В этом сезоне Безус забил 7 голов в 17 матчах чемпионата Бельгии.

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В статье: Роман Безус Гент (Бельгия)
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