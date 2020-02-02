Малиновский начнёт игру против Дженоа на скамейке запасных
Руслан остался в запасе
Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский начнет матч 22-го тура Серии А против "Дженоа" на скамейке запасных.
I nostri 11!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) February 2, 2020
Here’s your Starting XI to face @GenoaCFC!#AtalantaGenoa #SerieATIM #GoAtalantaGo pic.twitter.com/Vf4y0mzRqp
Всего на счету Малиновского 18 матчей в чемпионате Италии в этом сезоне, в которых он отметился двумя забитыми мячами.
Матч стартует в 16:00.
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