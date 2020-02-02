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Малиновский начнёт игру против Дженоа на скамейке запасных

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Руслан остался в запасе

Малиновский начнёт игру против Дженоа на скамейке запасных
Новина українською

Украинский полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский начнет матч 22-го тура Серии А против "Дженоа" на скамейке запасных.

Всего на счету Малиновского 18 матчей в чемпионате Италии в этом сезоне, в которых он отметился двумя забитыми мячами.

Матч стартует в 16:00.

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В статье: Аталанта (Бергамо) Руслан Малиновский
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