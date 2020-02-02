Зинченко выйдет в стартовом составе Ман Сити на матч с Тоттенхэмом

В рамках 25-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Тоттенхэмом".

Левый защитник гостей Александр Зинченко выйдет на этот матч в стартовом составе.

В нынешнем сезоне 22-летний украинец принял участие в 10 матчах чемпионата Англии.