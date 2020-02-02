Зинченко выйдет в стартовом составе Ман Сити на матч с Тоттенхэмом
Гвардиола доверил Александру место в основе на матч со "шпорами"
В рамках 25-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Тоттенхэмом".
Левый защитник гостей Александр Зинченко выйдет на этот матч в стартовом составе.
В нынешнем сезоне 22-летний украинец принял участие в 10 матчах чемпионата Англии.
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