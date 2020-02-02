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Зинченко выйдет в стартовом составе Ман Сити на матч с Тоттенхэмом

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Зинченко выйдет в стартовом составе Ман Сити на матч с Тоттенхэмом
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В рамках 25-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Тоттенхэмом".

Левый защитник гостей Александр Зинченко выйдет на этот матч в стартовом составе.

В нынешнем сезоне 22-летний украинец принял участие в 10 матчах чемпионата Англии.

Зинченко выйдет в стартовом составе Ман Сити на матч с Тоттенхэмом - изображение 1

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В статье: Манчестер Сити (Англия) АПЛ Александр Зинченко Тоттенхэм (Англия)
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