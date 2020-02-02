Александр Зинченко: Я хочу стать футболистом мирового уровня, но работы непочатый край

Украинский защитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко дал обширное интервью.

— В 17 лет вы посчитали, что ваша футбольная судьба в "Шахтере", где вы играли в молодежном составе, сворачивает не туда. И вы решили разорвать контракт с клубом, чтобы уйти фактически в никуда. Верно?

— Много было таких примеров, и я не хотел им следовать. Хотел реально проложить свой путь и быть не таким, как все. Но вот что очень сильно подтолкнуло меня к этому решению: после чемпионата Европы U-17 меня и Беку Вачиберадзе хотели видеть в первой команде "Шахтера" на сборах, это еще при тренере Мирче Луческу. Тогда был самый сильный состав "Шахтера" за всю его историю. Мы от счастья прыгали до потолка. Но не случилось. За три дня до отъезда мы подошли к главному тренеру команды U-17, спросили его: в чем дело? Он отвел нас в сторонку и сказал: "Ребята, мы решили, что вы еще слишком молоды, и взяли других". Это дало мне понимание, что на нас реально не рассчитывают.

— Решение покинуть клуб было ваше или кто-то его подсказал?

— Это было мое решение. Я что, маленький? Мне уже было 17 лет.

— 17 лет — это маленький.

— Я с 11 лет живу один, и для меня 17 лет — это уже не маленький.

— Чем вы рисковали?

— У меня был действующий контракт с донецким "Шахтером". Я понимал ситуацию. И понимал, что УЕФА будет на моей стороне. Мы следовали закону. Так сложилось, что моя семья переехала в другую страну. А я несовершеннолетний. И мы разорвали контракт. Но, с другой стороны, я никогда плохого слова в сторону "Шахтера" не сказал и не собираюсь этого делать. Я и не хотел уходить из "Шахтера". У меня был контракт еще на два года. И у меня нет никакой обиды. Я просто выбрал свой путь.

— Дальше была "Уфа"?

— Нет, дальше был "Рубин". А до него я, по сути, шесть месяцев был без футбола. Я поехал на сборы с первой командой "Рубина". Прожил два месяца на базе. Тренировался. Они меня кормили обещаниями: вот-вот подпишем контракт, все уладим с "Шахтером". Я устал жить два месяца обещаниями. Собрал вещи и уехал. После этого через месяц отправился на сборы с командой "Уфа" и отыграл там полтора сезона.

— И вот после "Уфы" начинается сказка про Золушку.

— Ну, со стороны, может, так и покажется. На самом деле это далеко не так. "МанСити" отслеживал меня уже долгое время. Скаутская работа там на очень высоком уровне. Они отслеживают футболистов с 15 лет. Многие думают, что они отсмотрели несколько игр, понравился мальчик, и они его тут же отбирают. Нет. Изучается все. Вся твоя жизнь вне футбола. Каков твой образ жизни, кто твое окружение и многое другое. Они узнают про тебя все, и ты даже не понимаешь как. Я в прошлом сезоне был травмирован, сидел на трибуне, там был скаут, он говорит мне: о, я помню тебя, твой период с 15 лет.

— В "Уфе" предложения поступили не только от "МанСити". От кого еще?

— Основные предложения — "Зенит" и "Манчестер Сити". Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе.

— Украинские футболисты, как правило, чрезмерно чувствительны к любой критике. А в Британии пресса зубастая. Спортивная тоже?

— Когда мы проиграли "Норвичу" на выезде 2:3, Джона Стоунза и Николаса Отаменди — это пара наших защитников — СМИ обвинили в этом поражении. Их так пропесочили по всей прессе! Писали, что они вообще игроки не уровня "МанСити", хотя оба футболисты высочайшего статуса. Это приходится принимать. Но нельзя на этом зацикливаться, потому что можно утонуть.

— На какой результат в своей карьере вы замахнулись?

— Я хочу стать футболистом мирового уровня. Это моя цель. Работы непочатый край. Я не заглядываю далеко. Меня волнует день завтрашний. Но я понял: самое главное, что все возможно.

— Спасибо, а теперь в конце интервью блиц-опрос: "Барселона" или "Реал" Мадрид?

— "Барселона".

— Золотые медали английской премьер-лиги или Кубок Лиги чемпионов?

— Лига чемпионов.