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Зинченко получил красную карточку в матче с Тоттенхэмом

Наши за границей
(2 голосов)

Украинец получил вторую желтую и оставил "Сити" в меньшинстве

Зинченко получил красную карточку в матче с Тоттенхэмом
Новина українською

В рамках 25-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде играет с "Тоттенхэмом".

Левый защитник "горожан" Александр Зинченко был удален с поля в этом матче. На 42-й минуте встречи украинец получил первую желтую карточку за неспортивное поведение. А на 60-й минуте судья дал вторую желтую за фол и удалил игрока национальной сборной Украины с поля. Таким образом, Зинченко получил свою 3-ю и 4-ю желтую в чемпионате Англии.

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Это удаление стало первым для 23-летнего футболиста в карьере.

Этот матч стал для Александра 11-м в текущем сезоне АПЛ.

Зинченко получил красную карточку в матче с Тоттенхэмом - изображение 1

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В статье: Манчестер Сити (Англия) Тоттенхэм (Лондон) Александр Зинченко
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Комментарии (12)
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v.grischuk (Винница)
02.02.2020 в 20:53
Мнда...... перегорел.....может пропасть с основы конкретно(((
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+2
0
Hunter02 (Винница)
02.02.2020 в 20:35
Підвести то підвів, але не менш підвів гюндоган, пенальті, і в порожні ворота не попав..
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+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
02.02.2020 в 20:34
Рано вы крест ставите, все ошибаются и у всех бывают неудачные дни. В больших клубах, с адекватным руководством, это должны понимать.
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+1
0
Karpaty93 (Турка)
02.02.2020 в 20:32
Саша підвів команду 100 %.Пеп візьме косяк на себе(він вибирав склад).Проведуть бесіду ,забудуть і буде Саша далі грати.Він класно дивиться.
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+2
0
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genpet (Николаев)
02.02.2020 в 20:25
Ну вот и нашелся виновник поражения МанСити
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0
0
аалекс ( Крым)
02.02.2020 в 20:21
Все когда-то случается в первый раз. Жаль, но команду он подвел - первая желтая ни к чему.
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0
0
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RockNRoLLa (IF)
02.02.2020 в 20:16
Менше треба було махати руками в епізоді з 1 жовтою. В цілому матч був хороший для Зіни, пару класних і чистих підкатів у захисті, активний в нападі
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+2
0
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Romerik (YNWA)
02.02.2020 в 20:02
В Пеппа все идет на перекосяк в этом сезоне, он злой. Скорее всего сядет Саня надолго, или продадут летом, отдадут в аренду. А такой шанс Пеп дал: покажи себя отлично против шпор и ты опять имеешь козырь в виде удачной игры с топовой командой... но увы это скорее всего последняя капля будет...
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+6
0
oda1979 (Запорожье)
02.02.2020 в 20:10
Может ошибаюсь, но после женитьбы Зина поплыл. Футбол уже для него не главное.
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+6
-2
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Nelviv`yanyn (На жаль)
02.02.2020 в 20:12
Так и должно быть. Для кого работа - главное, тот дал*оеб.
+1
-4
oda1979 (Запорожье)
02.02.2020 в 20:21
Ну тогда досвидос основа в МС. А в основе будут играть одни дол.ебы
+5
-1
avatar
okolegko (Київ)
02.02.2020 в 20:38
В основі будуть грати любителі вечірок і . А взагалі Зіна показав себе казковим Який сенс був у розбірки лізти, для мене особисто залишається загадкою. Тим паче, що міг отримати жовту ще раніше за, м’яко кажучи, неідеальний підкат
+5
0

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