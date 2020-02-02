Зинченко получил красную карточку в матче с Тоттенхэмом

В рамках 25-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде играет с "Тоттенхэмом".

Левый защитник "горожан" Александр Зинченко был удален с поля в этом матче. На 42-й минуте встречи украинец получил первую желтую карточку за неспортивное поведение. А на 60-й минуте судья дал вторую желтую за фол и удалил игрока национальной сборной Украины с поля. Таким образом, Зинченко получил свою 3-ю и 4-ю желтую в чемпионате Англии.

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Это удаление стало первым для 23-летнего футболиста в карьере.

Этот матч стал для Александра 11-м в текущем сезоне АПЛ.