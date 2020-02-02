Зинченко получил красную карточку в матче с Тоттенхэмом
Украинец получил вторую желтую и оставил "Сити" в меньшинстве
В рамках 25-го тура АПЛ "Манчестер Сити" на выезде играет с "Тоттенхэмом".
Левый защитник "горожан" Александр Зинченко был удален с поля в этом матче. На 42-й минуте встречи украинец получил первую желтую карточку за неспортивное поведение. А на 60-й минуте судья дал вторую желтую за фол и удалил игрока национальной сборной Украины с поля. Таким образом, Зинченко получил свою 3-ю и 4-ю желтую в чемпионате Англии.
Читайте такжеВИДЕО УДАЛЕНИЯ
Это удаление стало первым для 23-летнего футболиста в карьере.
Этот матч стал для Александра 11-м в текущем сезоне АПЛ.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
v.grischuk (Винница)
02.02.2020 в 20:53
Ответить
+2
0
Hunter02 (Винница)
02.02.2020 в 20:35
Ответить
+3
0
FC Energy (Новая Каховка)
02.02.2020 в 20:34
Ответить
+1
0
Karpaty93 (Турка)
02.02.2020 в 20:32
Ответить
+2
0
genpet (Николаев)
02.02.2020 в 20:25
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
02.02.2020 в 20:21
Ответить
0
0
RockNRoLLa (IF)
02.02.2020 в 20:16
Ответить
+2
0
Romerik (YNWA)
02.02.2020 в 20:02
Ответить
+6
0
oda1979 (Запорожье)
02.02.2020 в 20:10
Ответить
+6
-2
Nelviv`yanyn (На жаль)
02.02.2020 в 20:12
+1
-4
oda1979 (Запорожье)
02.02.2020 в 20:21
+5
-1
okolegko (Київ)
02.02.2020 в 20:38
+5
0
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...